Отлетевшие от фургона колеса подбили три машины на мосту через Волгу





Сегодня, 24 декабря, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на мосту через Волгу случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, причиной аварии стали отлетевшие колеса автомобиля «Газель».





В результате отсоединения колес пострадали кроссовер Mersedec-Benz, седаны Infiniti и Datsun. Известно, что движение на мосту через Волгу уже восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших.

Госавтоинспекторы призывают водителей следить за технической исправностью транспортных средств, чтобы обезопасить себя и других участников движения от подобных происшествий.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области