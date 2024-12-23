Не успевший на техосмотр кроссовер выгорел дотла под Волгоградом

Автомобиль Renault Duster выгорел дотла в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, происшествие случилось в воскресенье, 22 декабря, в поселке Новый Рогачик.

- Пострадавших нет. По предварительной причине возгорание произошло из-за аварийного режима электропроводки транспортного средства, - сообщили в ведомстве.





В ГУ МЧС по региону напомнили, чтобы избежать потери имущества, нужно следить за его состоянием и проходить техосмотр.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области