В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 1 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поливочной машины на базе КАМАЗ, Skoda и велосипедиста. По предварительным данным, управлявший велосипедом мужчина получил тяжелые увечья.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время на улице Горького работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.

Судя по кадрам с места ДТП, все три транспортных средства двигались в попутном направлении.

