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Происшествия

Велосипедист пострадал в тройном ДТП в Волжском: на месте работает полиция

Происшествия 01.09.2026 14:21
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01.09.2026 14:21


В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 1 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поливочной машины на базе КАМАЗ, Skoda и велосипедиста. По предварительным данным, управлявший велосипедом мужчина получил тяжелые увечья. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время на улице Горького работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. 

Судя по кадрам с места ДТП, все три транспортных средства двигались в попутном направлении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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