Расследования 23.12.2024 10:02
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23.12.2024 10:02
ООО «Регион 34» стало фигурантом уголовного дела за злостное не исполнение решения суда, сообщили V102.RU в пресс-службе уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Этот случай стал показательным в порочной практике некоторых управляющих компаний, которые вместо ремонта аварийных балконов принимали решение об их демонтаже.
С такой ситуацией, в частности, столкнулись жители двух квартир в многоэтажном доме № 81 по ул. Удмуртская, которые несколько лет добивались ремонта обветшавших балконных плит. Однако, несмотря на предписания надзорных инстанций, решения суда о возложении обязанности привести балконные плиты в надлежащее состояние, ООО «Регион 34» в нарушение действующего жилищного законодательства РФ и без согласия жильцов произвело полный демонтаж данных конструкций. До настоящего времени балконные плиты не восстановлены, решение суда не исполнено.
В этой связи волгоградским уполномоченным по правам человека была инициирована дополнительная проверка совместно с органами прокуратуры.
В итоге дознавателем Красноармейского районного отдела судебных приставов ГУФССП России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.2 ст.315 УК РФ. Дело в отношении руководителя УК уже направлено в мировой суд Красноармейского района. Согласно данным системы СПАРК, руководителем данной УК является Олег Дон.
Фото V102.RU (архив)
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