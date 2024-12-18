В Волгограде накрыли склад со 120 тоннами пивного фальсификата

Расследования 18.12.2024 12:58
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18.12.2024 12:58
Волгоградские полицейские разоблачили двоих мужчин, причастных к незаконному обороту спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, операция была проведена сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду совместно со специалистами Росалкогольтабакконтроля.
Один из задержанных– директор волгоградской фирмы, поставщика пивной продукции, который помимо официально разрешённой деятельности вместе с подельниками осуществлял сбыт кустарно произведённого пива в торговые организации Волгограда. Слабоалкогольные напитки без обязательной маркировки он привозил из других регионов.
Оперативными сотрудниками были проверены несколько десятков точек, осуществляющих продажу пива на розлив, в которых были обнаружены немаркированные кеги со слабоалкогольным напитком.
А в арендованном партнерами складском помещении полицейские изъяли более трёх тысяч кег, в которых содержалось 120 тонн пенного напитка, а также бухгалтерскую документацию и черновые записи.
Образцы пенного напитка направлены на исследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области / t.me
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