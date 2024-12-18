Самую дешевую «вторичку» среди миллионников нашли в Волгограде





В Волгограде средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке к концу года достигла 96 000 рублей. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовал Яндекс Недвижимость. Волгоград занимает первое место среди других миллионников с минимальной медианной стоимостью вторичного квадрата. За месяц цена снизилась на 0,1%. А по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%. В Волгограде средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке к концу года достигла 96 000 рублей. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовал Яндекс Недвижимость. Волгоград занимает первое место среди других миллионников с минимальной медианной стоимостью вторичного квадрата. За месяц цена снизилась на 0,1%. А по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5%.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 000 руб./кв. м. При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 годом сократились на 5,7 процентных пунктов. За предыдущий период годовое увеличение стоимости составляло 11,8%. Сокращение темпов годового роста в 2024 году обусловлено в том числе большей готовностью собственников снижать цену в объявлении о продаже, чтобы быстрее реализовать объект в текущих условиях по ипотеке. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в городах-миллионниках увеличилась на 6,1% и достигла отметки в 135 000 руб./кв. м. При этом темпы годового роста по сравнению с 2023 годом сократились на 5,7 процентных пунктов. За предыдущий период годовое увеличение стоимости составляло 11,8%. Сокращение темпов годового роста в 2024 году обусловлено в том числе большей готовностью собственников снижать цену в объявлении о продаже, чтобы быстрее реализовать объект в текущих условиях по ипотеке.

Наиболее заметное увеличение медианной цены стоимости квадратных метров на вторичном рынке в течение года зафиксировано в Казани (+14,8% до 172 000 руб./кв.м) и Нижнем Новгороде (+10,9% до 135 000 руб./кв.м). Наиболее заметное увеличение медианной цены стоимости квадратных метров на вторичном рынке в течение года зафиксировано в Казани (+14,8% до 172 000 руб./кв.м) и Нижнем Новгороде (+10,9% до 135 000 руб./кв.м).

При этом в декабре текущего года относительно прошлого месяца в среднем по российским миллионникам стоимость квадратного метра вторичной недвижимости продолжила стагнировать и прибавила всего 0,2%. По сравнению с 2023 годом месячные темпы роста тоже сократились. В декабре прошлого года относительно ноября увеличение медианной цены квадрата в среднем по миллионникам составляло 1,4%. При этом в декабре текущего года относительно прошлого месяца в среднем по российским миллионникам стоимость квадратного метра вторичной недвижимости продолжила стагнировать и прибавила всего 0,2%. По сравнению с 2023 годом месячные темпы роста тоже сократились. В декабре прошлого года относительно ноября увеличение медианной цены квадрата в среднем по миллионникам составляло 1,4%.

Аналитики отмечают временное снижение интереса к готовому жилью. Эту тенденцию они связывают с ростом уровня ключевой ставки. Также стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды, уверены эксперты. Аналитики отмечают временное снижение интереса к готовому жилью. Эту тенденцию они связывают с ростом уровня ключевой ставки. Также стагнация на вторичном рынке связана с переходом части продавцов и потенциальных покупателей в сегмент долгосрочной аренды, уверены эксперты.



