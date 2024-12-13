



13 декабря на фоне первого снега в Волгограде резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий. По информации сервиса «Яндекс. Карты», в полдень в городе произошло порядка десяти аварий. Как сообщает ИА «Высота 102», массовое столкновение случилось в Ворошиловском районе у «старого» кладбища.





Очевидцы сообщают, что здесь, на светофоре у перекрёстка ул. Неждановой и 3-й Продольной магистрали, образовался «паровозик» из двух иномарок и фуры «Магнит». Судя по видео с места аварии, первый мало-мальски серьёзный снег застал врасплох не только автолюбителей, но и дорожные службы. По крайней мере, на опубликованных кадрах отсутствуют признаки обработки проезжей части реагентами.

На текущий момент авария осложнила на этом участке движение автомобилей.

Отметим, ранее редакция сообщала о том, что выпавший снег уже спровоцировал несколько аварий на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»