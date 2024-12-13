Массовые аварии вызвали пробки на нечищенной трассе под Волгоградом

Происшествия 13.12.2024 12:29
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13.12.2024 12:29
На трассе Волжский-Краснослободск произошло сразу несколько аварий. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, на подъезде к Краснослободску образовался паровозик из четырех машин - столкнулись «четырнадцатая», «буханка» грузовик FAW и Hyundai Solaris. Недалеко от этого места произошла другая авария - столкнулись два внедорожника.
Из-за ДТП образовалась пятикилометровая пробка, которая растет на глазах.
- Едем один километр уже минут 15, - жалуются водители. – Дорога не чищена от снега. Предупреждали ведь заранее, что будет снегопад. Но у нас, как всегда, зима пришла неожиданно.
Между тем, как сообщают водители, затруднено движение и со стороны Волгограда в сторону Краснослободска. Очевидцы утверждают, что все стоит намертво.
Фото V102.RU
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