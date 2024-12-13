Под Волгоградом осудили забившего до смерти знакомого рецидивиста





В Жирновском районе Волгоградской области суд вынес приговор местному жителю, забившему до смерти знакомого. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина попытался выбить якобы одолженные средства, однако в итоге лишил товарища жизни.

- В марте 2024 года Эдуард С., находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в гости к своему знакомому Александру К. с целью забрать у него денежные средства, которые якобы давали в долг последнему родственники подсудимого. Не добившись положительного результата в диалоге, подсудимый нанес Александру К. не менее 4 ударов кулаками обеих рук в область лица и головы, - сообщили журналистам в пресс-службе районного суда.

По информации правоохранителей, в результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина был госпитализирован в больницу. Врачи три дня боролись за его жизнь, однако впоследствии он всё же скончался.

Отметим, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью рецидивист был осуждён к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также ему грозит ограничение свободы на 1 год. Приговор может быть обжалован.

Фото: Жирновский районный суд