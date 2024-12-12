Расследования

Волгоградского коммерсанта за взятку в 100 тысяч отправили на год в колонию

Расследования 12.12.2024 15:11
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12.12.2024 15:11


Центральный районный суд Волгограда приговорил к одному году лишения свободы в колонии общего режима 58-летнего коммерсанта, который пытался откупиться от проверки торговой точки. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела дал более 100 тысяч рублей полицейскому за то, чтобы сотрудник правоохранительных органов не проверял торговую точку коммерсанта. Отмечается, что страж порядка принял меры к пресечению противоправной деятельности.

Коммерсант полностью признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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