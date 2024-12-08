Общество

Глава волгоградского УЭБиПК рассказал, сколько коррупционеров поймали за год сотрудники

Общество 08.12.2024 09:26
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08.12.2024 09:26


В Волгоградской области накануне Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря) полицейские подвели предварительные итоги совместной работы с ФСБ, прокуратурой и СК России в этом направлении. Как сообщает ИА «Высота 102», в поле зрения сотрудников УЭБиПК регионального главка МВД России за неполный 2024 год попало свыше 819 коррупционных преступлений, что на 8% больше показателя 2023 года. При этом доля правонарушений, совершённых в крупном и особо крупном размере, выросла в 2,4 раза. Вместе с ростом количества совершенных преступлений, в регионе растет и число раскрытых уголовных дел.

– Традиционно есть более и менее коррупционно ёмкие направления. К первым относится образование и медицина. Это как раз те сферы жизни, которые затрагивают больше всего наших граждан. Однако развитие государства не стоит на месте, экономика растёт, увеличиваются и бюджетные расходы. Естественно, в такой ситуации становится больше и разного рода сомнительных личностей, желающих нажиться за счёт государства. Поэтому сейчас мы ставим перед собой задачу, помимо традиционных направлений, уделять больше внимания как нечистым на руку чиновникам, так и недобросовестным подрядчикам, берущимся за госконтракты, – рассказал ИА «Высота 102» начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области Владимир Чеботарёв.

Согласно статистике ведомства, больше всего в 2024 году коррупционных преступлений выявлено в кредитно-финансовой сфере – 203 случая. Следом идет коррупция в бюджетной сфере – 143 случая, в сфере биоресурсов – 84, земельных отношений – 76, в сфере ТЭК – 36, в сфере АПК – 22, в сфере ЖКХ – 12, в сфере ОПК – 4.

Примечательно, что количество взяток в 2024 году в структуре коррупционных преступлений сократилось с 471 до 344, однако средний размер «вознаграждения» за нарушения закона и покровительство вырос до 631 тыс. рублей. В целом же объём выявленных взяток в регионе превысил 195 млн рублей.

В 2024 году сотрудниками ОБЭП была впервые зафиксирована взятка в криптовалюте. В рублёвом эквиваленте она составила 1 млн рублей и была предназначена руководителю энергетической компании за то, что он закрыл глаза на факты завышенного электропотребления майнинговыми фермами, занимающимися незаконной добычей криптовалюты.

– По майнинговым фермам мы в этом году очень плотно работаем с компанией «Россети Юг». Чтобы вы понимали, после наших рейдов только в Городищенском районе собираемость платежей за потребленную энергию увеличилась на 1,5 млрд рублей. Это колоссальная сумма. Такие фермы фактически воруют электроэнергию. Впоследствии недополученные средства ресурсники списывают на потери, а затем закладывают их в индексацию тарифов для населения. По сути, всё, что украли, должно было лечь на нас с вами. Однако благодаря предпринятым мерам такого сценария в этом году нам удалось избежать, – добавил Владимир Чеботарёв.

Особое внимание полицейские уделили в 2024 году контролю за расходованием бюджетных средств. Так, совместно с УФСБ России по Волгоградской области правоохранители вывели на чистую воду трёх предпринимателей, похитивших из бюджета в рамках реализации экологических проектов свыше 400 млн рублей.

Ещё один бизнесмен был уличён правоохранителями в хищении 200 млн рублей, выполняя заказ для одной из волгоградских спортшкол.

Порядка 29 млн рублей похитили из казны участники финансово-строительного кооператива, реализуя схему по обналичиванию средств материнского капитала. Правоохранителями в общей сложности было вскрыто более 70 таких эпизодов.

– Государство старается предусмотреть для людей дополнительные механизмы поддержки, но, к сожалению, часто находятся предприимчивые люди, которые пытаются на этом нажиться. Граждане же, наверное, в какой-то мере не осознавая, что становятся соучастниками преступления, начинают сотрудничать с мошенниками. К примеру, не так давно появилась новая мера поддержки многодетных семей. Если ребёнок родился после 2019 года, родители имеют право на получение материальной помощи в размере 450 тысяч рублей. Это серьёзные деньги, но их можно направить или на погашение ипотеки, или на приобретение земельного участка в целях индивидуального строительства. Сейчас в регионе уже нашлись дельцы, которые добывают информацию о количестве в районах области семей, подпадающих под эти критерии, и выходят на них с предложением об обналичивании средств за счёт заключения фиктивных сделок. Многие, к сожалению, соглашаются. На сегодняшний день нами вскрыто порядка 500 таких случаев, – говорит начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Изменить человеческую природу практически невозможно, поэтому и победить коррупцию ещё не удалось ни одной стране мира. Но бороться с ней, нарабатывая эффективные методики и оперативно вскрывая всевозможные лазейки и схемы, уверен Владимир Чеботарёв, вполне по силам сотрудникам УЭБиПК. Хорошим подспорьем в этом выступает работа с руководителями государственных структур и организаций на предупреждение такого рода преступлений.

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