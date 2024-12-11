Расследования

Волжанина лишили прав за вождение самоката под градусом

Расследования 11.12.2024 15:35
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11.12.2024 15:35


Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, который признан виновным в вождении электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, волжанину назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права вождения на 2 года. Самокат же по решению суда был конфискован в счет государства. 

Как ранее сообщалось информагентством, пьяный мужчина был пойман за вождением самокатом «Kugoo Kirin C2 Pro», который по своим характеристикам относился к категории «мопед», являющимся транспортным средством. 

Возле дома №80 на улице 40 лет Победы мужчину остановили сотрудники полиции и предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Также выяснилось, что задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Свою вину мужчина не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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