Волжанина лишили прав за вождение самоката под градусом





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, который признан виновным в вождении электросамоката в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, волжанину назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права вождения на 2 года. Самокат же по решению суда был конфискован в счет государства.

Как ранее сообщалось информагентством, пьяный мужчина был пойман за вождением самокатом «Kugoo Kirin C2 Pro», который по своим характеристикам относился к категории «мопед», являющимся транспортным средством.

Возле дома №80 на улице 40 лет Победы мужчину остановили сотрудники полиции и предложили пройти медицинское освидетельствование, но водитель отказался. Также выяснилось, что задержанный уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Свою вину мужчина не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.