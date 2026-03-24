



В Центральном районе Волгограда один из старейших в городе торгово-развлекательных центров лишился привычного названия. Накануне специалисты демонтировали огромную англоязычную вывеску с надписью «Europa City Mall», ставшую символом ТРК «Европа». Ребрендинг связан с изменениями в федеральном законодательстве, которые запрещают использование вывесок на иностранном языке.





Работы развернулись у торгового центра с раннего утра. Специалистам пришлось для безопасности на время ограничить доступ к центральной входной группе. Из-за внушительных габаритов конструкции, каждая буква которой высотой около 2,5 метров, бригаде пришлось несколько часов работать с привлечением мачтового крана.





В администрации ТРК «Европа» демонтаж вывески подтвердили, однако поспешили успокоить посетителей – совсем без названия торговая площадка не останется.





– Работаем строго по букве закона, учитывая все последние нововведения. В настоящее время взамен старой вывески завершается изготовление новой конструкции. После чего мы приступим к её монтажу, – рассказала журналистам представитель владельца торгового центра.





Одновременно с фасадом старое название начало исчезать и с официального сайта компании. Теперь здесь в некоторых разделах красуется кириллическая надпись: «ЕВРОПА СИТИ МОЛЛ». Правда, на главной странице пока по-прежнему можно встретить и более привычный вариант с использованием английских слов.

Ранее владельцы ТРК уже корректировали внешний вид вывески на фасаде. Изначально, по задумке дизайнеров, с её левой стороны находились звёзды, расположенные по контуру окружности, визуально напоминающие флаг ЕС. Однако после начала СВО и спонсирования европейскими странами боевых действий против России руководство торгового центра демонтировало этот элемент.





Примечательно, что далеко не все волгоградские компании спешат отказываться от раскрученных и узнаваемых иноязычных названий. К примеру, находящийся всего в нескольких десятках метров от ТРК «Европа» отель Hilton Garden Inn до сих пор не заменил вывески на своём фасаде, а на торцевом фасаде ТРК остается название на латинице фитнес-центра, представители которого на запрос ИА «Высота 102» так и не ответили, планируют ли они менять вывески в связи с новым законом.





Напомним, как ранее сообщала редакция, поправки в федеральное законодательство, закрепляющие обязанность использования вывесок и информационных табличек в кафе, ресторанах, магазинах, салонах красоты и других общественных заведениях исключительно на русском языке, вступили в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: Андрей Поручаев, Зубарев Вячеслав, панорама сервиса "Яндекс Карты"