В Волжском к концу недели запустят дачные автобусы





Шесть дачных маршрутов запустят в Волжском в конце марта. С 1 апреля автобусы будут работать ежедневно.

С 28 марта волжских дачников, готовящихся к открытию нового сезона, будут ждать следующие автобусы:

- № 3 – Парк – Остров Зеленый – Дамба;

- № 11 ( переходит с зимнего на летний график работы) – 32 микрорайон – поселок Краснооктябрьский – СНТ «Лилия»;

- № 15 – Парк – дачи ДОК;

- № 41 – 37-й микрорайон – СНТ «Взморье»;

- № 42 – 37-й микрорайон – СНТ «Цветущий сад»;

- № 51 – 37-й микрорайон – СНТ «Исток».

В Волгограде тем временем увеличивают количество рейсов речных трамвайчиков.

- Количество рейсов речного маршрута «Волгоград-Культбаза» возрастет с 16 до 34, - сообщили в администрации Волгограда. – С завтрашнего дня по средам, пятницам и воскресеньям теплоходы станут ходить не 4, а восемь раз. В субботу горожан будут перевозить по маршруту 10 раз.

