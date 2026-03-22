Федеральные новости
 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
Федеральные новости
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
В Волгограде проверят факт зверского убийства собак в поселке Горьковский

Расследования 22.03.2026 21:40
0
22.03.2026 21:40


В Волгограде полиция Советского района Волгограда начали проверку по факту жестокого обращения с животными в поселко Горьковский после публикации ИА «Высота 102».

Как ранее сообщалось информагентством, в поселке неизвестные зверски расправились с бездомными собаками. Местные жители нашли на дороге в заполотновской части истерзанные трупы четырех животных. Головы собак с глубокими отверстиями были разбиты, у одной в пасти торчала палка, шеи других обвивала железная проволока. Судя по состоянию трупов, скорее всего, их убили несколько дней назад. А потом демонстративно разбросали по дороге. Скорее всего, убийца или убийцы расправились с животными по очереди и сначала прятали  в укромном месте их трупы, чтобы затем выложить их на виду у всех.

По данному факту правоохранителями назначена проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, это уже далеко не первое убийство собак в поселке. В июле 2024 года здесь отравили четырех собак. Три из них были на попечении жителей улицы Воронежская, а одна, белая швейцарская овчарка – домашней. Породистому псу достаточно было понюхать разбросанную на дороге отраву во время прогулки. 

Несмотря на то, что видеокамера, установленная на одном из домов, зафиксировала проезжавший незадолго до отравления автомобиль, из которого выбросили приманку для собак, после чего они умерли в страшных мучениях, полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Не стало аргументом для правоохранителей и заключение ветеринаров, которое подтвердило, что швейцарская овчарка была отравлена «гемолитическим ядом». Безнаказанность, которую ощутили убийцы животных, побудила их к череде новых преступлений.

