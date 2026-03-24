Сезон мошки в Волгоградской области начнется позже обычного





В Волгоградской области из-за небывало снежной зимы традиционный сезон мошки может начаться позже обычного.

О будущем насекомых, ставших новыми волгоградскими «звездами», многие горожане задумываются, как о телеге – то есть зимой. Тем более, что из-за обилия сугробов волгоградцы опасаются небывалого нашествия гнуса.

- Давайте рассуждать логически. В этом году в Волжско-Камском регионе было очень много снега. В некоторых уголках региона он даже не до конца растаял, - рассказывает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – При таком обилии осадков мы можем рассчитывать на большое количество воды, и, значит, паводок будет длиться однозначно дольше, чем в прошлом году. Из этого всего следует простой вывод – сезон гнуса, который вылетает уже на спаде половодья, скорее всего, начнется даже позже обычного. Ни о каких фальстартах речи пока не идет.

По мнению Сергея Яковлева, единственный шанс расправить крылья раньше срока надоедливым насекомым может дать аномальная жара в апреле и мае. Однако подобный сценарий специалист считает маловероятным.

После зимы, сумевшей удивить даже специалистов, в Волгоградской области начался сезон прогнозов. Горожанам успели пообещать и самую жаркую за последние 30 лет весну, и щедрый паводок, столь ожидаемый после прошлогодней засухи, и нашествие комаров. По словам биологов, временные водоемы, которые образуются после таяния снега, станут для кровососов своеобразным инкубатором для размножения.