



Жителям Волгоградской области напомнили о новых правилах онлайн-перевода крупных денежных сумм. В целях ужесточения мер противодействия мошенникам банки могут замораживать операции до выяснения обстоятельств.

С владельцами таких счетов должны по телефону связаться представители финансовой организации. Звонок необходим, чтобы удостовериться, что человек совершает сознательные действия и не находится под влиянием аферистов. По данным «Коммерсанта», у сотрудников банка есть алгоритмы работы для разного рода случаев. К примеру, клиенту, пытавшемуся оплатить новый автомобиль или услуги медицинских организаций, достаточно будет рассказать о цели перевода. При этом, если крупная сумма предназначается близкому человеку, то финансовая организация может попросить подтвердить родственную связь с получателем.

Отметим, согласно данным ЦБ РФ на конец 2025 года, банки ежемесячно останавливают до 330 тыс. переводов. Особое внимание финансовые организации уделяют в том числе и переводам самому себе на счета в других банках. Фиксируя такую операцию на сумму свыше 200 тыс. рублей, специалисты обязаны отследить дальнейшие действия клиента. Если средства пытаются перечислить третьим лицам, такая операция также может попасть под временные ограничения.

