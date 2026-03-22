









Количество пострадавших от горе-автослесаря волгоградцев увеличивается. После выхода публикации ИА «Высота 102» «Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов» в редакцию обратились еще два человека, которые поделились своими печальными историями знакомства с владельцем автомастерской в Латошинке. Волгоградцы остались без крупных сумм, получив взамен непригодные для эксплуатации автомобили.

Напомним, жительница Волгоградской области Екатерина отдала в декабре прошлого года автослесарю Роману микроавтобус Maxus для ремонта дизельного двигателя. Однако в итоге ей пришлось забирать полуразобранный автомобиль в ужасающем состоянии. Потеряв крупную сумму денег, женщина написала заявление в полицию с просьбой проверить владельца автомастерской на предмет совершения мошеннических действий. По словам обратившихся в редакцию волгоградцев, они столкнулись с такой же схемой – автослесарь, получив деньги, не выполнил свои обязательства и не вернул выплаченные ему суммы.

Владелец Ford Astra Олег в прошлом году обратился к Роману с просьбой устранить небольшую неисправность в автомобиле.

- Тогда он сделал все грамотно. А через некоторое время у меня застучал двигатель. В августе прошлого года я снова к нему приехал, он посмотрел, сказал, что надо разбирать. Пообещал, что все сделает через неделю. Я ему перевел сразу задаток, 20 тысяч. Потом он позвонил и заявил, что ему надо еще поменять форсунки и предложил их купить у него. Я перечислил ему еще 16 тысяч, потом еще и еще. В итоге я отдал ему около 200 тысяч. Но остался без денег и едва не потерял машину, - делится Олег.

По словам собеседника, после того, как Роман получил все деньги за будущий ремонт, он начал избегать его.

- Сначала он еще отвечал на мои звонки и все время находил кучу причин, почему не закончен ремонт, - продолжает мужчина. – То он болел, то ему пришлось срочно делать машину участника СВО. Когда перестал брать трубки, я приезжал к нему, пытался выяснить, что происходит. Но к нему на участок попасть не так легко. Бокс стоит на территории за высоким забором, ее охраняют два алабая. Какое-то время я даже не знал не только то, что происходит с машиной, но и начал уже сомневаться, а стоил ли она вообще за этим забором? – говорит мужчина.

Терпение у волгоградца закончилось в октябре 2025 года. Он решил забрать свой автомобиль, приехал в мастерскую с эвакуатором, едва прорвавшись в бокс, и пришел в ужас, увидев свою машину.

- Двигатель был полностью разобран, некоторые запчасти отсутствовали, остальное валялось в непотребном виде. Форсунки, которые он убедил у него купить, оказались совсем не те. Стартер был сломан. Я даже не смог ему посмотреть в глаза, он просто ко мне не вышел. Мне пришлось в другом сервисе отдать еще кучу денег, чтобы привести автомобиль в порядок, - продолжает Олег.

После того, как Роман отказался ему возвращать деньги за испорченную машину, мужчина написал заявление в отдел полиции Тракторозаводского района.

- Я до сих пор в шоке оттого, что произошло. А, когда прочитал, что я не один такой, мои подозрения относительно Романа только укрепились. Видимо, он не первый раз такое проворачивает. Надеюсь, что полиция во всем разберется, - заключил Олег.

Выяснилось также, что Роман не возвращает деньги за несделанный ремонт не только Екатерине и Олегу. Одна такая похожая история закончилась в суде, который обязал автослесаря выплатить около 300 тысяч рублей обманутому потребителю за несделанный ремонт, а также оштрафовал его на сумму более 200 тысяч рублей. Однако до сих пор попавшийся на удочку автослесарю с Латошинки клиент не получил от него ни копейки.

Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось связаться с волгоградцем, который выиграл суд у Романа. Как рассказал Артем, его история печального «сотрудничества» с Романом началась еще в 2022 году. Владелец Chevrolet Trailblazer обратился к Роману с просьбой отремонтировать подвеску.

- Тогда работу он сделал хорошо. У него у самого был Hammer, он меня заверял, что прекрасно знает американские машины. Поэтому, когда мне понадобился ремонт двигателя, я снова приехал к нему, будучи в полной уверенности, что нашел грамотного специалиста, - начал свой рассказ Артем.

У Артема работа связана с разъездами, он часто бывает за границей. Поэтому перед тем, как уехать в очередную командировку, он оставил свой автомобиль в мастерской Романа, договорившись, что он выполнит ремонт двигателя за три месяца, и доверив следить за этим делом своему брату. Общая сумма составила 180 тысяч рублей, из них 140 тысяч были переданы Роману в качестве предоплаты.



Когда Артем звонил Роману, он его уверял, что ремонт идет хорошо и что он его вот-вот закончит. Однако по возвращении в Волгоград мужчина с удивлением узнал, что работу, за которую Роман получил 140 тысяч, он не сделал.

- Потом началось – то ему надо добавить денег, то еще немного времени, чтобы закончить ремонт. Он вообще имел удивительное качество – входить в доверие к людям. Запросто мог, например, позвонить и попросить в долг. Когда я его спрашивал, когда можно забирать машину, он находил кучу отговорок, почему работа не закончена. Я уже стал нервничать – машина мне нужна была для работы, а когда Роман выполнит условия договора, было уже совершенно непонятно, - продолжает Артем.

Так продолжалось около года. Артем уже понял, что Роман не собирается заканчивать ремонт и возвращать ему деньги. Он отправил ему претензию с требованием вернуть деньги в связи с неоказанной услугой. Однако она была автослесарем проигнорирована.

- Я попросил брата забрать автомобиль. Надо сказать, это было не так просто – к нему на территорию попасть весьма проблематично. Особенно, если это пытаются сделать те, кто предъявляет ему претензии. Автомобиль, а точнее, то, что от него осталось, даже найти не сразу удалось. Машина была полностью изуродована – была без двигателя, кузов обернут каким-то целлофаном или скотчем. С открытыми окнами она простояла так почти год – в жару и в холод. У меня был белый кожаный салон, он оказался заляпан маслами, то есть фактически испорчен. Этим скотчем было содрано лакокрасочное покрытие. Мало того, пропала почти половина запчастей из двигателя. Даже кондиционер из салона исчез, - вспоминает Артем. Состояние разграбленного авто после этого оценили сертифицированные эксперты и владелец машины подал в суд на Романа, который на тот момент числился индивидуальным предпринимателем. Артему с большим трудом удалось найти мастеров, которым пришлось практически по кусочкам собирать автомобиль заново и полностью заменить двигатель на другой. Все это обошлось Артему еще почти в 400 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Тракторозаводский районный суд постановил взыскать с Романа предоплату по договору подряда на ремонт автомобиля в размере 140 000 рублей, стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 250 200 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, судебные расходы на плату услуг представителя в размере 30 000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 197 600 рублей. Также предпринимателя обязали выплатить в пользу ООО «Приволжский центр оценки и экспертизы» расходы по судебной экспертизы в размере 32 000 рублей. В качестве госпошлины с него также взыскали 7402 рубля. Несмотря на то, что после решения суда прошло два с половиной года, Артем никаких денег от Романа не получил.

- Никакого имущества на нем не числится, никто его за невыполнение решение суда тоже не наказывает. Уверен, что он все уже переписал на родственников. Поэтому я не удивлен, что он продолжает действовать по той же схеме - входит в доверие, обещает быстро сделать ремонт, потом вытягивает всю сумму и бросает машины в ужасающем состоянии, при этом еще и вытаскивая рабочие запчасти, и не возвращая деньги клиентам. Наверное, он ощутил свою безнаказанность и понял, что так можно. Так что, если его не остановить, то таких обманутых клиентов, как я и другие, у него будет еще больше, - заключил Артем.