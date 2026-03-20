



В Камышинском районе Волгоградской области расследуют инцидент с легкомоторным самолетом АН-2, который произошел сегодня, 20 марта. Воздушное судно, по информации Южной транспортной прокуратуры, совершило жесткую посадку на взлетно-посадочную площадку.

Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман прокомментировал информагентству «Высота 102» происшествие.



– На борту воздушного судна в момент происшествия находились два пилота. Их состояние здоровья в норме и не взывает опасений, – прокомментировал информагентству Волгоградский транспортный прокурор Сергей Личман.



Легкомоторный самолет АН-2 зарегистрирован на территории Волгоградской области. Сегодня пилоты совершали запланированный полет.



В обстоятельствах происшествия разбираются следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте. Как сообщили в ведомстве, самолет следовал по маршруту Камышин-Динамо, однако вынужден был прервать полет и жестко приземлился в Камышинском районе. На опубликованных кадрах запечатлено воздушное судно с повреждениями после удара об дерево.



В межрегиональном следственном управлении пояснили, что причиной происшествия стала потеря мощности двигателя.



В Росавиации сообщили, что воздушное судно находится в парке авиапредприятия «Регионавиа» (выполняет авиаработы). Росавиация классифицировала произошедшее событие, как аварию.



Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации.



