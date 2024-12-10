Расследования

V102.RU: разлетевшееся на куски в центре Волгограда такси арендовали для покатушек

Расследования 10.12.2024 11:12
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10.12.2024 11:12


Стали известны подробности жуткой аварии, случившейся накануне, 9 декабря, в центре Волгограда. Как сообщил V102.RU источник в экстренных службах, автомобиль Kia Rio с логотипом Яндекс такси, который врезался в столб и разлетелся на части, был арендован одной из пассажирок. Однако женщина пустила за руль другого человека – 25-летнего юношу. 
Выяснилось, что в салоне автомобиля находилась одна компания. Машину они взяли, чтобы покататься. 
Напомним, жуткое ДТП случилось вечером на улице Рокоссовского. Иномарка, в которой находились пять человек, протаранила столб. Передняя часть авто разлетелась на части и задели другой проезжающий автомобиль.
В аварии пострадали пять человек. Мужчина и женщина находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое парней лечатся в хирургии и травматологии больницы №25. А одна из девушек после осмотра врачами самостоятельно покинула больницу. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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