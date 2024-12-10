Общество 10.12.2024 09:41
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10.12.2024 09:41
Двое пострадавших в страшной аварии, которая произошла накануне в центре Волгограда, находятся в реанимации больницы №25 в тяжелом состоянии. Врачи спасают мужчину и женщину, рассказали V102.RU в облкомздраве.
Еще двое мужчин в состоянии средней тяжести получают лечение в хирургическом и травматологическом отделениях медучреждения.
А одна женщина отказалась от госпитализации и покинула учреждение в удовлетворительном состоянии.
Напомним, вечером 9 декабря такси врезалось в световую опору. От удара переднюю часть автомобиля разорвало на куски, часть которых повредила проезжающую мимо машину. В салоне такси в момент аварии находились четверо пассажиров, управлял авто 25-летний мужчина. Всех пятерых госпитализировали с места ДТП.
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