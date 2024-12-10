Жуткая авария произошла накануне, 9 декабря, в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в 22-40 ч. на улице Рокоссовского напротив дома №1а.





Kia Rio с логотипом Яндекс Такси влетел в световую опору, в результате чего у автомобиля буквально разорвало переднюю часть. Разлетевшиеся части машины попали в проезжающий мимо Renault Duster.

В результате таксист и четыре его пассажира с травмами доставлены в медучреждение.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области