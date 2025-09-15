Волгоградцам увеличили выплаты до 1 млн рублей за контракт с Минобороны





В Волгоградской области жителям, подписавшим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции после 15 сентября, будут выплачивать по миллиону рублей. Соответствующее постановление вступило в силу сегодня.

– Единовременную выплату в 1 млн рублей получат граждане, подписавшие контракт с Минобороны на территории Волгоградской области не ранее 15 сентября, и убывающие в воинские части по отношениям командиров воинских частей не для резервных подразделений. Ранее эта сумма составляла 400 тыс. рублей, – сообщили в администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее в 2025 году до 1,7 млн рублей увеличили единовременную выплату волгоградцам, подписавшим контракт с Минобороны России. Как уточняет ИА «Высота 102», на такие выплаты могут претендовать те контрактники, кто выполняет специальные задачи в зоне СВО.

До миллиона рублей увеличена выплата гражданам, которые заключили контракт о прохождении службы в войсках национальной гвардии РФ в войсковой части 3642, а также гражданам, отобранным из числа лиц, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5.1 статьи 34 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военным комиссариатом Волгоградской области либо расположенным пунктом отбора на военную службу, и заключившим не ранее 1 января 2025 года контракт с Минобороны.