Опережая инфляцию? В Волгограде стоимость проезда в общественном транспорте поднимут до 40 рублей





В Волгограде с 1 октября на 14,2% проиндексируют стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующий проект решения внесён на рассмотрение городской думы. Согласно предложению властей, поездка на муниципальных маршрутах за наличные обойдётся в 40 рублей, при оплате банковской картой – в 38 рублей, а картой «Волна» с подключённым тарифом «Электронный кошелёк» – в 32 рубля.

По информации пресс-службы гордумы, доля волгоградцев, которые пользуются транспортом нерегулярно и предпочитают поэтому использовать наличный расчёт, не превышает 5%, поэтому для большинства пассажиров рост не должен ощущаться столь драматично.

Вслед за индексацией стоимости одной поездки подрастёт и цена месячных проездных.

– Так, 1470 рублей составит стоимость безлимитного гражданского проездного на один вид транспорта. Согласно данным расчётного центра карты «Волна», в среднем пользователь такого проездного совершает 60 поездок в месяц, таким образом, себестоимость одной поездки для пассажира составит 25 рубля, – подчеркнули в городской думе.

Студенческий проездной подорожает до 1200 рублей, школьный — до 350 рублей. Граждане, имеющие право на соцподдержку, смогут подключить тариф «Льготный проездной» на трамвай и троллейбус, включающий 45 поездок, за 750 рублей. «Единый безлимитный» проездной подорожает до 2300 рублей.

Скорректирован будет и специальный «Пересадочный тариф». Стоимость первой поездки с 1 октября составит 34 рубля. Последующих в течение двух часов — 13 рублей.

По информации заместителя руководителя департамента городского хозяйства Сергея Комлева, необходимость индексации тарифов продиктована в первую очередь инфляционными издержками. При этом в муниципалитете подчёркивают, что стоимость проезда в Волгограде по-прежнему остается одной из самых низких среди городов-миллионников.

Напомним, ранее власти поднимали стоимость проезда в городском транспорте в 2024 году на 9,3%. В августе 2025 года стало известно об индексации расценок на проезд в некоторых межмуниципальных маршрутках, обслуживающих в том числе и пассажиров в Волгограде. По данным Центробанка, на текущий момент годовая инфляция составляет 8,31%.