ПВО сбила 2 БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 16 сентября сбили 2 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего в течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 ч. дежурными средствами ПВО в регионах России уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
30 – над территорией Курской области,
18 – над территорией Ставропольского края,
11 – над территорией Ростовской области,
10 – над территорией Брянской области,
5 – над территорией Тульской области,
4 – над территорией Рязанской области,
3 – над территорией Республики Крым,
2 – над территорией Воронежской области,
1 – над территорией Нижегородской области,
1 – над акваторией Черного моря.