



Эксперты подсчитали, сколько нужно будет копить жителям Волгоградской области для первоначального взноса по ипотеке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные РИА Рейтинга, в регионе этот срок составил 3,9 лет. При этом аналитики уверены, что за это время жители региона могут накопить необходимую для покупки шестидесятиметровой квартиры сумму– а именно, 1,39 миллиона рублей. Эксперты подсчитали, сколько нужно будет копить жителям Волгоградской области для первоначального взноса по ипотеке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные РИА Рейтинга, в регионе этот срок составил 3,9 лет. При этом аналитики уверены, что за это время жители региона могут накопить необходимую для покупки шестидесятиметровой квартиры сумму– а именно, 1,39 миллиона рублей.

Из чего исходили составители рейтинга? Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года. Из чего исходили составители рейтинга? Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам также соответствовала федеральному округу, в который входит регион. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам также соответствовала федеральному округу, в который входит регион.

Исходя из этих показателей, эксперты и вывели данные цифры. При этом аналитики признают проблемы на рынке ипотеки, которые начались с июля 2024 года, когда рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки к замедлению темпов выдачи кредитов на покупку жилья. А из-за высокой рыночной ставки ипотека как способ улучшения своих жилищных условий для многих граждан становится все менее доступной, так как ежемесячные платежи по отношению к семейному доходу зачастую становятся непосильным бременем. Исходя из этих показателей, эксперты и вывели данные цифры. При этом аналитики признают проблемы на рынке ипотеки, которые начались с июля 2024 года, когда рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки к замедлению темпов выдачи кредитов на покупку жилья. А из-за высокой рыночной ставки ипотека как способ улучшения своих жилищных условий для многих граждан становится все менее доступной, так как ежемесячные платежи по отношению к семейному доходу зачастую становятся непосильным бременем.

Тем не менее, судя по исследованию, копить на первый взнос по ипотеке придется не всю жизнь. Тем не менее, судя по исследованию, копить на первый взнос по ипотеке придется не всю жизнь.

Лидером рейтинга является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а накопить необходимую сумму тут можно за год и одиннадцать месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Магаданская область с результатом два года и два месяца. Лидером рейтинга является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а накопить необходимую сумму тут можно за год и одиннадцать месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Магаданская область с результатом два года и два месяца.

В нижней части рейтинга расположились преимущественно Северо-Кавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. Нахождение Крыма и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и соответственно высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения. В нижней части рейтинга расположились преимущественно Северо-Кавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. Нахождение Крыма и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и соответственно высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения.





Фото V102.RU