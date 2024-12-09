Экономика 09.12.2024 20:11
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09.12.2024 20:11
Эксперты подсчитали, сколько нужно будет копить жителям Волгоградской области для первоначального взноса по ипотеке. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные РИА Рейтинга, в регионе этот срок составил 3,9 лет. При этом аналитики уверены, что за это время жители региона могут накопить необходимую для покупки шестидесятиметровой квартиры сумму– а именно, 1,39 миллиона рублей.
Из чего исходили составители рейтинга? Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.
Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты, цены на недвижимость для всех регионов брались отдельно. Для целей исследования процентная ставка по депозитам также соответствовала федеральному округу, в который входит регион.
Исходя из этих показателей, эксперты и вывели данные цифры. При этом аналитики признают проблемы на рынке ипотеки, которые начались с июля 2024 года, когда рост ключевой ставки и сворачивание льготных программ поддержки к замедлению темпов выдачи кредитов на покупку жилья. А из-за высокой рыночной ставки ипотека как способ улучшения своих жилищных условий для многих граждан становится все менее доступной, так как ежемесячные платежи по отношению к семейному доходу зачастую становятся непосильным бременем.
Тем не менее, судя по исследованию, копить на первый взнос по ипотеке придется не всю жизнь.
Лидером рейтинга является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а накопить необходимую сумму тут можно за год и одиннадцать месяцев. Второе место в рейтинге занимает еще один северный удаленный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ. Замыкает первую тройку регионов по скорости накопления на первоначальный взнос Магаданская область с результатом два года и два месяца.
В нижней части рейтинга расположились преимущественно Северо-Кавказские регионы, где, согласно официальной статистике, исторически невысокие зарплаты. Нахождение Крыма и Республики Алтай в последней десятке во многом объясняется высокой привлекательностью рынка жилья и соответственно высокими ценами на квартиры при умеренных зарплатах местного населения.
Фото V102.RU
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