Росприроднадзор возбудил дело из-за ядовитых прудов-накопителей в Елани

После публикации ИА «Высота 102» о прудах-накопителях в Еланском районе Волгоградской области, в буквальном смысле отравляющих существование жителей поселка Елань, на проблему обратил внимание Росприроднадзор. В ведомстве сообщают, что и сельчане неоднократно направляли жалобы.

– В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора поступили многочисленные обращения граждан по факту загрязнения почвы на земельном участке, расположенном на территории Еланского района Волгоградской области вблизи территории ОАО «Еланского маслосыркомбината», – пояснили информагентству в пресс-службе надзорного ведомства.





Уточняется, что инспекторы управления оперативно выехали на место и после проведенного осмотра, вблизи территории ОАО «Еланского маслосыркомбината» обнаружили оградительный вал (пруды-накопители) на земельном участке в кадастровом квартале 34:06:250002.

– Данные пруды используются для сброса жидких отходов и наполнены разными цветовыми оттенками жидкости, некоторые пруды соединены трубами. Указанный земельный участок относится к неразграниченным землям, категория которых не установлена, – добавили в управлении РПН.





По предварительной информации, оградительный вал был в собственности ОАО «Мясокомбинат Еланский», который 27 мая 2011 года ликвидировали в связи с банкротством. При этом правопреемники отсутствуют, а указанный объект не имеет собственника.

– Согласно информации администрации рабочего поселка Елань, данное сооружение эксплуатирует ООО «Еланский сыродельный комбинат», – уточнили специалисты. – По данному факту управлением возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам расследования будут приняты меры административного реагирования, а также произведен расчет ущерба, причиненного почвам.





Напомним, с жалобой на пруды-накопители, расположенные в непосредственной близости от градообразующего предприятия города — Еланского маслосыркомбината, в редакцию V102.RU обратилась жительница рабочего поселка Елань Марина Самойлова.

По ее словам, огромные по площади пространства заполняют жидкими отходами производства разнообразных оттенков: от зеленого до голубого и розового. При этом ни районные власти, ни руководство комбината не дают никаких вразумительных ответов на вопрос, каким образом образуются новые траншеи под накопители, кто их роет, чем заполняет и когда это все закончится.

В свою очередь власти Еланского района в ответ на официальный запрос информагентства пояснили, что они видят решение проблемы в строительстве дополнительных испарителей на площади в 43,8 гектара юго-восточнее от уже действующих прудов. При этом ориентировочный срок окончания проекта указан как 2027 год.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»