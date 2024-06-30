В Волгоградской области бьют тревогу из-за ядовитых прудов-накопителей. Власти предлагают ждать три года

В редакцию V102.RU обратилась жительница рабочего поселка Елань Волгоградской области Марина Самойлова с жалобой на пруды-накопители, расположенные в непосредственной близости от градообразующего предприятия города — Еланского маслосыркомбината. По словам активистки, огромные по площади пространства заполняются жидкими отходами производства разнообразных оттенков: от зеленого до голубого и розового.

При этом ни районные власти, ни руководство комбината не дают никаких вразумительных ответов на вопрос, каким образом образуются новые траншеи под накопители, кто их роет, чем заполняет и когда это все закончится.

— Нашей проблеме на самом деле уже очень много лет. Сейчас можно уверенно констатировать, что она не только не решилась, но и приобрела совсем другие масштабы, — поясняет женщина. — Восемь лет назад то ли людям что-то пообещали, а потом «кинули», то ли все на «тормозах» спустили, но история закончилась ничем.









Напомним, что журналисты «Высоты 102» в 2016 году освещали проблему жителей поселка Большой Морец Еланского района, забивших тревогу из-за бесконтрольного слива отходов в пруды-накопители, расположенные примерно в двух километрах от населенного пункта. Люди жаловались на нестерпимые зловонные запахи. Эксперты центрального штаба ОНФ и активисты реготделения, посетившие район с проверкой, выяснили, что опасения жителей действительно имеют под собой основу.

Бывший в то время главой района Александр Носов, ныне занявший должность председателя контрольно-счетной палаты Волгоградской области, тогда пояснял, что пруды-накопители, находившиеся ранее на балансе обанкротившегося мясокомбината, являются бесхозными уже более 10 лет. Долгое время сюда сливал отходы производства Еланский маслосыркомбинат, а часть бытовых стоков попадала из канализации поселка. На тот момент обильные осадки чуть не привели к разливу зловонной жидкости из отстойников, которая могла попасть в реку Терса.

В ту пору член ревизионной комиссии реготделения ОНФ Константин Глушенок дал всем понять, что глава района пообещал представителям народного фронта принять на баланс бесхозные пруды. Маслосыркомбинату рекомендовали прекратить сброс стоков в накопители, а также рассмотреть техническую возможность о переходе на замкнутый цикл производства, чтобы избежать ущерба окружающей среде.





Впрочем, вскоре состоялись выборы в Госдуму и Носов перешел на новую работу, оставив Еланский район.

Пруды тем временем никуда не исчезли, а только расширились по площади, уточняет Марина Самойлова:

— Слив продолжает идти, очистных нет, воняет на весь пристанционный поселок, где я собственно и живу. Ветер приносит такие ароматы, что впору вешаться. Если раньше было терпимо, то теперь дышать просто невозможно, у людей стали обостряться заболевания. На публичной кадастровой карте эти пруды-накопители как бы обозначены, их видно со спутника, но на учете они не стоят. К тому же построено несколько новых прудов без документации. Причем работы ведутся в основном в темное время суток. Самое страшное, что менее чем в полукилометре от этих отстойников находится старое кладбище. Накопители стоят переполненные разноцветной жижей, уже прорывает плотину, пошло обсыпание. Если пройдет сильный ливень с ураганом, не исключено, что отходы найдут себе дорогу к местам захоронений и произойдет действительно непоправимое.





Администрация района в свою очередь анонсировала и провела 10 июня 2024 года встречу с взволнованными жителями, на которую, судя по сообщению районных властей в официальном сообществе в Telegram, также были приглашены представителей мэрии Елани, специалисты сыродельного комбината, экологи, правоохранители и журналисты.

Одной из главных тем обсуждения стала «экологическая и природоохранная ситуация, связанная с функционированием прудов-испарителей, используемых для стоков жителей микрорайона, многоквартирных домов, школы, детсада, местного аграрного колледжа, Еланского сыродельного комбината и элеватора».

При этом районные власти рекомендовали не распространять заведомо недостоверные сведения, содержание которых может быть истолковано искаженно.

— Собрание прошло, но никакой конкретики мы не получили. От комбината пришел человек по закупкам, замруководителя предприятия Натальи Согласновой, присутствовал и глава района Литвинов. Перед ними были поставлены простые вопросы: кто возвел пруды, по какому праву сбрасывают отходы, почему они разноцветные и источают такую вонь, когда это прекратится. Оказалось, что комбинат ничего такого криминального не сбрасывает, пруды эти были тут всю жизнь, мол, так исторически сложилось, они к ним отношения не имеют. Нас пытались уверить, что все хорошо, надавали каких-то обещаний и все на этом. Литвинов уверял, что не знает, кто хозяин этих накопителей и почему они снова возводятся без его ведома. Мы же не против комбината, пусть работает, это градообразующее предприятие, но неужели у них нет денег на нормальные очистные или штрафы платить выходит дешевле? Жителей волнует только одно — появление нормального блока очистки, чтобы не травили. Нас 110 человек активистов, кому не все равно и 15 000 людей проживает в Елани. Этого мало? Проблема протеста еще в том, что большинство местных трудоустроено на комбинате, лишнего им не дают сказать, есть запрет на тему прудов, — рассказала Марина Самойлова.





Однако районные власти совсем иного мнения о проведенной встрече с общественностью. В официальном Telegram-канале появилось сообщение следующего содержания:

— Итак, кто пришел за ответами — их получил. Работа по созданию локальных очистных сооружений с полной системой фильтрации будет продолжена, а рабочие места останутся за работниками. Спасибо всем, кто пришел озвучить проблему, услышать ответы и прийти к общему решению, это была действительно важная встреча. Подобные встречи предлагаем сделать традиционными. Вопрос строительства локальных очистных сооружений — вопрос времени. Для этого выделяется 40 гектаров удаленной от домов территории.

Марина Самойлова заявила, что активисты сразу после прошедшего собрания подали заявление прокурору Еланского района с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, которые за огороженной территорией ООО «Еланский маслосыркомбинат», рядом с кладбищем возвели по факту гидротехнические сооружения, которые функционируют как пруды-испарители, наполненные непонятной жидкостью. Также обращения с просьбой взять пробы воды, воздуха и почвы в районе прудов направлены в Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора, которое в свою очередь перенаправило заявителей в областной Роспотребнадзор.





Редакция информагентства направила официальный письменный запрос в администрацию Еланского района на имя главы Дмитрия Литвинова с просьбой прокомментировать ситуацию с загадочными прудами-накопителями, история которых тянется как минимум с 2016 года.

В своем ответе местные власти пояснили, что пруды-испарители, построенные ОАО мясокомбинатом «Еланским» для своих нужд в 60-х годах прошлого века, после банкротства собственника 27 мая 2011 годя являются бесхозными:

— Правоустанавливающие документы утеряны собственником. Пруды-испарители используются в общей системе, как объект водоотведения. Земельный участок на котором находятся пруды-испарители, относится к государственной неразграниченной собственности, которая находится на землях Еланского городского поселения Еланского муниципального района Волгоградской области. Кадастровый номер земельного участка отсутствует, — цитирует «Высота 102» официальный ответ за подписью главы района.





Также районные власти уточнили, кто является эксплуатантом накопителей:

— МУП «Еланское КХ» осуществляет перекачивание жидких бытовых отходов от жителей многоквартирных домов р.п. Елань, организаций и учреждений р.п. Елань, расположенных в пристанционном поселке р.п. Елань, посредством общей системы водоотведения. ООО «Еланский сыродельный комбинат» осуществляет отвод собственных вод с территории предприятия в общую систему водоотведения.

При этом отмечается, что «по санитарным правилам и нормам категорически запрещается слив канализации в окружающую среду, поэтому слив осуществляется в пруды-испарители». Однако районные власти так и не дали внятного ответа о том, как появляются новые площади котлованов, кто и когда проводил замеры для определения концентрации загрязняющих веществ.

Глава Еланского района Литвинов также не смог пояснить, насколько велика опасность обвала насыпи и затопления территории старого кладбища, расположенного примерно в 400 метрах от ближайшего пруда-накопителя, заявив в официальном ответе, что «информацией о возможности обвала не располагаем».





Зато власти района подробно остановились на путях решения проблемы:

— В настоящее время существует следующий вариант решения вопроса: строительство дополнительных прудов-испарителей на площади 43,8 га на юго-восток от уже действующих прудов-испарителей и строительство совместно с прудами-испарителями очистных сооружений с полным комплексом очистки (механической, химической и биологической). Администрация Еланского муниципального района вплотную занимается решением обозначенных вопросов (водоотведения, экологии и т.п.). Так, в Комитете государственного имущества Волгоградской области находится на рассмотрении ходатайство о выделении земельного участка площадью 43,8 га. Ведутся проектные и изыскательские работы. Ориентировочный срок проектных и изыскательских работ — девять месяцев. Начало строительства на отведенном земельном участке — второй квартал 2025 года. Ориентировочный срок окончания данного проекта 2027 год.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»