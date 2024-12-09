Волгоградка на Hyundai Solaris протаранила забор

Происшествия 09.12.2024 09:33
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09.12.2024 09:33
На юге Волгограда в результате ночного ДТП пострадал человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 1-10 ч. 9 декабря в Красноармейском районе.
Hyundai Solaris под управлением женщины двигался по ул. Д. Лондона в сторону ул. Танеева, когда вылетел сначала на обочину встречного движения, а затем протаранил забор. В аварии пострадал пассажир автомобиля – он госпитализирован.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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