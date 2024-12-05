«Выпил горы таблеток»: адвокат рассказал о здоровье арестованного Александра Пака











Александр Пак после судебного заседания, на котором была изменена мера пресечения водителю BMW, переехавшему многодетную маму, отказался отвечать на вопрос журналистов, как он отреагировал на решение суда, и отправил представителей СМИ к своему адвокату. Александр Пак после судебного заседания, на котором была изменена мера пресечения водителю BMW, переехавшему многодетную маму, отказался отвечать на вопрос журналистов, как он отреагировал на решение суда, и отправил представителей СМИ к своему адвокату.

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