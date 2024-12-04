Дикие кабаны бесстрашно прошлись по хутору в Волгоградской области









Прогулку тройки бесстрашных диких кабанов в хуторе Волгоградской области сняли на видео местные жители. Как сообщает V102.RU, кадры променада животных опубликовали в одном из местных пабликов.

Авторы ролика безуспешно пытались отогнать и напугать кабанов, которые, не торопясь, прогуливались по улице хутора Горский Урюпинского района. Одна из местных жительниц даже собиралась «взять вилы», чтобы отогнать упитанных кабанчиков. Однако парнокопытные не очень-то испугались хуторян и покинули населенный пункт только тогда, когда внимательно изучили и попробовали на вкус выглядывающую из-под снега зелень.

Жители предполагают, что кабаны зашли в хутор для поиска пропитания. Некоторые пользователи шутят, что людям не надо было теряться, а запастись мясом кабана на новый год.

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