Экология

Директора водоканала в Котово накажут за загрязнение реки Малая Казанка

Экология 27.07.2022 15:29
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27.07.2022 15:29




В адрес директора МУП «Котово-Водоканал» внесено представление в связи с нарушением природоохранного законодательства. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Котовского района провела проверку после публикаций СМИ о загрязнении реки Малая Казанка. 

– Установлено, что из коллектора, расположенного на территории Котово, осуществлялся сброс канализационных сточных вод на открытую почву с последующим стеканием их в реку Малая Казанка, – пояснила официальный представитель региональной прокуратуры. – Причиной сброса канализационных сточных вод являлась изношенность оборудования МУП «Котово-Водоканал», в том числе поломка насоса, используемого для перекачивания сточных вод из городской системы водоотведения в напорный коллектор.

Также прокуратурой инициировано привлечение должностного лица к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ о несоблюдении экологических требований при эксплуатации объектов.

– В настоящее время проведен ремонт насоса и сброс канализационных сточных вод на почву прекращен, – уточнила вОксана Черединина. – Фактическое устранение нарушений в части износа оборудования взято прокуратурой Котовского района Волгоградской области на контроль.

Напомним, ранее в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям «Высоте 102» сообщали о том, что в природоохранное ведомство поступили десятки жалоб от жителей Котово на загрязнение реки стоками. Сотрудники управления с привлечением специалистов экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области выезжали на место предполагаемого сброса. В ходе выездного обследования был обнаружен излив из подземного колодца на рельеф местности с дальнейшем попаданием в реку Малая Казанка. 

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