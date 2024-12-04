Федеральные новости

Таможня возобновила пропуск холодильников и кондиционеров в Россию

Федеральные новости 04.12.2024 15:05
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04.12.2024 15:05


Федеральная таможенная служба разрешила не применять требования Минприроды, из-за которых усложнился ввоз на территорию России холодильников и кондиционеров с фреоном R-410. Об этом сообщило ведомство в соцсетях. 

Как ранее сообщалось информагентством, с 12 ноября ФТС стала запрашивать лицензии у поставщиков с данным видом фреона. Нововведение спровоцировало простой на границе контейнеров с бытовой техникой. Ситуация могла привести в обозримом будущем к дефициту электроники в России. 

— ФТС России принято решение о признании не подлежащим к применению письма, которым до таможенных органов доведена позиция Минприроды. Таким образом, ввоз указанного  оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов, — говорится в сообщении ведомства.

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