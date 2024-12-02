Житель Волгоградской области угнал и разбил машину бывшей жены

Происшествия 02.12.2024 20:29
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02.12.2024 20:29
Полицейские во Фролово задержали подозреваемого в угоне автомобиля своей бывшей жены. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, с заявлением о краже автомобиля Chery SUV обратилась 37-летняя женщина.
Неизвестный угнал машину, припаркованную возле дома. Сотрудники ДПС через некоторое время сначала нашли разбитый автомобиль женщины, а потом задержали и подозреваемого. Угонщиком оказался ранее судимый 33-летний бывший муж потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина, признавшийся в угоне, находится под подпиской о невыезде.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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