Происшествия

В Волгограде пожарные вновь тушили остатки Тракторного завода

Происшествия 30.11.2024 20:19
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30.11.2024 20:19


30 ноября в Волгограде спасатели вновь вынуждены были ликвидировать пожар на территории бывшей промышленной зоны Тракторного завода. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня пламенем оказалось объято одно из заброшенных зданий.



- В 14:03 поступило сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе г. Волгограда. По предварительным данным, в неэксплуатируемом здании горел мусор на площади 15 кв. м. Пожарные подразделения 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 14:26, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет, причины возгорания выясняются специалистами.

Отметим, ранее пожары на территории бывшего Тракторного завода уже фиксировались 7 августа, 4 сентября и 12 октября 2024 года.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

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