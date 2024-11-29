Спорт

В авангарде движения: в Волгограде отметили 100-летие регионального отделения «Динамо»

Спорт 29.11.2024 20:25
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29.11.2024 20:25


Сегодня, 29 ноября, на «Динамо Арене» состоялось празднование 100-летнего юбилея Волгоградской областной организации «Динамо», сообщает ИА «Высота 102».

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский и глава областной организации общества «Динамо» Александр Ларин. Оба руководителя выступили с приветственной речью и поздравили всех динамовцев с праздником, отметив ценность и успехи волгоградских спортсменов.


Ветеранам ВООО «Динамо» в праздничной обстановке вручили юбилейные медали. Помимо старшего поколения, в зале присутствовали и молодые динамовцы, которые только начинают свой путь к большим победам. Почетными гостями стали участники СВО.

Насыщенный праздничный концерт состоял из выступлений спортсменов, продемонстрировавших технику боя, а танцевальных и акробатических номеров. Кроме того, на большом экране зрителям показали кадры исторической хроники, повествующие о самых важных этапах и достижениях волгоградского «Динамо» за его 100-летнюю историю. 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

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