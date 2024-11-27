Органам власти в России разрешат засекречивать информацию о работе





Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях одобрили проект закона, разрешающий органам власти и другим силовым ведомствам скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения, сообщает V102.RU. Согласно опубликованному в открытом доступе документу, засекречивать информацию будет разрешено судам, прокуратуре, органам СКР и исполнительной власти, военным ведомствам.

– Работа госорганов на территориях, на которых введен режим военного положения, может быть дестабилизирована под влиянием террористических актов, экстремистских проявлений, разведывательнодиверсионной деятельности противника. При этом указанные органы, в том числе судебные, органы прокуратуры и следственные органы Следственного комитета Российской Федерации обязаны публиковать информацию о месте своего нахождения, времени работы, проводимых мероприятиях, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

– Законопроектом предлагается расширить перечень мер, принимаемых на территориях, на которых введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов военного управления, органов местного самоуправления и организаций на основании указов Президента Российской Федерации, предоставив соответствующие полномочия федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, – цитата из документа.

Также законопроектом дополняются полномочия Верховного Суда Российской Федерации, Генпрокуратуры и Следственного комитета на территориях, где введено военное положение, возможностью ограничивать доступ к информации о деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов СКР. А именно – засекречивать данные о месте нахождения и времени проведения мероприятий.

Подчеркнем, что речь идет лишь о тех субъектах РФ, на территориях которых по решению президента введен режим военного положения. В настоящее время, согласно Указу Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756, военное положение действует на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.