Происшествия 27.11.2024 11:48
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27.11.2024 11:48
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент столкновения автобуса №123 и такси в Волжском. Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольская. Такси совершало поворот налево с проспекта, когда врезалось в автобус.
Напомним, как сообщало V102.RU, по предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших, хотя, по словам пассажиров автобуса, удар был достаточно сильный, а транспортные средства получили повреждения. В такси во время ДТП находился ребенок, которого родители на такси отправили в школу.
После аварии пассажиры автобуса продолжили путь на другом автобусе, отправленному автоколонной.
Видео Powernet, Road Help VK.com
Фото V102.RU
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