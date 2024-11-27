В автобус №123 Волжский – Волгоград врезалась машина службы такси





В городе Волжском Волгоградской области утром 27 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №123, и автомобиля службы такси. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

– На проспекте Ленина в полный автобус врезалось такси. Удар был очень сильный, каким-то чудом пассажиры, стоявшие в салоне, удержались на ногах. Лишь один мужчина, стоявший рядом с водителем, очень неудачно упал и сильно ударил спину. Естественно, что дальше мы ехать не можем, – сообщила читательница информагентства.





По словам волжанки, транспортное предприятие должно подать сменный автобус, на котором пассажиры продолжат путь в Волгоград.

В салоне такси в момент ДТП, уточняют жители Волжского, находился ребенок.

– Мальчика лет 10-ти, как мы поняли, в школу отправили родители на такси. Он сильно испугался, плакал. Кто-то потом его взялся довезти до школы, – сообщают читатели.

Судя по фотографиям очевидцев, оба транспортных средства получили сильные повреждения.