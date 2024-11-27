Происшествия

В автобус №123 Волжский – Волгоград врезалась машина службы такси

Происшествия 27.11.2024 08:14
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27.11.2024 08:14


В городе Волжском Волгоградской области утром 27 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту №123, и автомобиля службы такси. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

На проспекте Ленина в полный автобус врезалось такси. Удар был очень сильный, каким-то чудом пассажиры, стоявшие в салоне, удержались на ногах. Лишь один мужчина, стоявший рядом с водителем, очень неудачно упал и сильно ударил спину. Естественно, что дальше мы ехать не можем, – сообщила читательница информагентства. 


По словам волжанки, транспортное предприятие должно подать сменный автобус, на котором пассажиры продолжат путь в Волгоград. 

В салоне такси в момент ДТП, уточняют жители Волжского, находился ребенок. 

– Мальчика лет 10-ти, как мы поняли, в школу отправили родители на такси. Он сильно испугался, плакал. Кто-то потом его взялся довезти до школы, – сообщают читатели. 

Судя по фотографиям очевидцев, оба транспортных средства получили сильные повреждения. 

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