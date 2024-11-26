Расследования

Суд отправил в СИЗО саратовского стрелка Акопяна

Расследования 26.11.2024 16:04
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26.11.2024 16:04


В Саратове сегодня, 26 ноября, Волжский районный суд  арестовал 41-летнего Рубика Акопяна, расстрелявшего людей в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщают корреспонденты ИА «СарИнформ». По информации журналистов, доводы Акопяна о том, что ему необходимо ухаживать за больной матерью, не смогли разжалобить суд. 

По версии следствия, 24 ноября днем в городе Марксе между Акопяном, управлявшим внедорожником Toyota Land Cruiser, и водителем «Оки» произошел дорожный конфликт. В ходе конфликта подозреваемый достал пистолет и произвел выстрелы в сторону оппонента. В результате от полученного ранения скончался 32-летний водитель малолитражки, его пассажир был доставлен в больницу. 

Задержать скрывшегося с места преступления Рубика Акопяна удалось по горячим следам. Следственные органы подозревают его по трем статьям УК РФ – убийство, покушение на убийство и незаконное хранение оружия. 

В СИЗО саратовский стрелок помещен до 23 января 2025 года. 

Напомним, накануне Городищенский суд Волгоградской области до конца января отправил под арест двоих похитителей раненого участника СВО.

Фото: ИА «СарИнформ»

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