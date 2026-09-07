



В Волгограде прошли совместные учебно-тренировочные мероприятия подразделений Управления Росгвардии по Волгоградской области и ГУ МВД России по региону. По легенде, неизвестные попытались совершить поджог одного из городских объектов – силовики отрабатывали действия по поиску и задержанию условных нарушителей.

В ходе тренировки оперативные службы детально проработали весь алгоритм действий: от приема и передачи информации о происшествии с использованием специальных кодов до организации розыскных мероприятий. Особое внимание уделили навыкам поиска подозреваемого, скрывшегося с места преступления.





Практическая часть учений включала зачистку подъездов многоквартирных домов и подвальных помещений, блокирование территории и последующий захват условного нарушителя. Отдельной задачей для инженерно-технического отделения ОМОН «Сталинград» стал поиск самодельного взрывного устройства с термитным наполнением — для этого привлекалась служебная собака.





В тренировке участвовали сотрудники вневедомственной охраны, бойцы ОМОН «Сталинград» и представители регионального главка МВД. Все службы успешно справились с поставленными задачами.

– Такие тренировки позволяют поддерживать готовность подразделений к оперативному реагированию в любых условиях и совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия, – отметили организаторы учений.