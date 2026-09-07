



В арбитражном суде уже дважды откладывается заседание по заявлению налоговиков о признании банкротом ООО «Волгоградский композитный завод». Напомним, иск в суд подало МИ ФНС России №4 по Республике Башкортостан.

В настоящее время сумма задолженности завода по неисполненным обязательствам составляет 36 916 955,16 руб., в том числе налог – 23 684 383,71 руб., 13 226 571,45 руб. – пени за просрочку внесения платежей, 6 000 руб. – штраф.

Однако рассмотрение дела в арбитражном суде все никак не начнется. Заседание откладывается уже второй раз. Дата следующего – 22 сентября.

Напомним, ООО «Волгоградский композитный завод» связывают с депутатом Волгоградской городской думы Русланом Морозовым. Эта организация появилась на слуху после того, как получила контракт с городскими властями на изготовление сомнительного вида остановочных павильонов, которые активно критиковали жители. Внутри таких павильонов было адски жарко из-за нагревающегося пластика. А цвет таких остановок напоминал «окрас» пивных бутылок из СССР.