Скончался экс-прокурор Волгограда Евгений Волколупов

Евгений Волколупов до начала двухтысячных был прокурором Волгограда, работал также в прокуратуре Ростовской области, а с 2004 по 2009 годы возглавлял прокуратуру Астраханской области. На протяжении многих лет являлся председателем Совета Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.
- Он был человеком, для которого честь прокурорского работника, верность присяге, чувство долга и справедливости легли в основу смысла жизни, на протяжении многих лет он посвящал свои силы служению Закона. Высокий профессионализм, принципиальность и независимость при принятии непростых решений способствовали укреплению правопорядка, охране прав и законных интересов жителей области, воспитанию в них чувства уважения к закону, - говорится в некрологе.