Скончался экс-прокурор Волгограда Евгений Волколупов





Печальную новость сообщили в прокуратуре Астраханской области. О кончине государственного советника юстиции 3 класса Евгения Васильевича Волколупова стало известно сегодня, 7 сентября 2026 года.





Он родился в 1956 году в Саратовской области, окончил Саратовский юридический институт, после чего стал работать стажером в прокуратуре Ворошиловского района, однако быстро сделал карьеру.





Фото прокуратуры Астраханской области

Евгений Волколупов до начала двухтысячных был прокурором Волгограда, работал также в прокуратуре Ростовской области, а с 2004 по 2009 годы возглавлял прокуратуру Астраханской области. На протяжении многих лет являлся председателем Совета Ростовского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.- говорится в некрологе.