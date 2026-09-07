В ВолгГМУ зафиксировали рекордный конкурс: 72 человека на место





В Волгоградском государственном медуниверситете подвели итоги приемной компании 2026 года. И они впечатляют. Зафиксирован новый рекорд - от абитуриентов поступило 42 372 заявления, что на 49% больше, чем в 2025 году. Тогда университет принял 28 424 заявления.

Конкурс на бюджетные места составил от 22 до 72 человек на место. На платные места подано 17 218 заявлений - от 2 до 60 человек на место. Всего на первый курс зачислено 1254 человека. При этом целевая квота комитета здравоохранения Волгоградской области выполнена на 100%.



В Пятигорском медико-фармацевтическом институте — филиале ВолгГМУ подано 5 586 заявлений. На первый курс зачислены 419 человек. Конкурс на бюджет по отдельным специальностям превышал 60 человек на место.



Фото ВолгГМУ