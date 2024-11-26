Иловлинский районный суд Волгоградской области огласил приговор 45-летней женщине, которая бросила сына-инвалида в деревне, а сама получала и тратила его пособие в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за присвоение денежных средств в крупном размере нерадивой матери назначено два года лишения свободы условно.

Установлено, что женщину летом 2021 года лишили родительских прав на 15-летнего ребенка-инвалида. Она уехала в Волгоград к сестре, а ее сын остался в селе Ольховка вместе со старшей сестрой, которая стала его опекуном. Данный факт не помешал нерадивой матери, которая любит погулять, получать пособия на ребенка и тратить его деньги на себя.

Согласно материалам дела, она присвоила более 700 тысяч рублей, которые были предназначены ее сыну-инвалиду. Вину женщина полностью признала. Чтобы загладить свою вину и компенсировать ущерб, она передала опекуну сына жилой дом в Ольховке.

Приговор вступил в законную силу.