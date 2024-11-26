Расследования

Волгоградцы стали беззащитнее перед COVID-19

Расследования 26.11.2024 08:18
0
26.11.2024 08:18


В Волгоградской области за минувшую неделю количество случаев COVID-19, который протекает с похожими с ОРВИ симптомами, увеличилось на 19%. Такие данные, передает V102.RU, выдали в региональном управлении РПН.
Грипп в регионе пока не выявлен. По результатам лабораторного мониторинга фиксируются вирусы негриппозной этиологии – риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус, метапневмовирус.
При этом за исследуемый период заболеваемость ОРВИ  осталась на одном уровне с прошлой неделей. Незначительный прирост количества заболевших отмечается в возрастной группе от 7 до 14 лет - на 4%.
К слову, в области завершается иммунизация против гриппа. Привито уже 1,384 миллиона жителей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.11.2024 22:04
Расследования 25.11.2024 22:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 19:41
Расследования 25.11.2024 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 19:29
Расследования 25.11.2024 19:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 17:30
Расследования 25.11.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 15:41
Расследования 25.11.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 13:40
Расследования 25.11.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 13:00
Расследования 25.11.2024 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 09:41
Расследования 25.11.2024 09:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 09:25
Расследования 25.11.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2024 08:41
Расследования 25.11.2024 08:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2024 11:36
Расследования 24.11.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2024 16:30
Расследования 23.11.2024 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2024 13:06
Расследования 23.11.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.11.2024 07:34
Расследования 23.11.2024 07:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.11.2024 17:00
Расследования 22.11.2024 17:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:24
В Волгоградской области нашли 7 тонн неизвестного молокаСмотреть фотографии
12:01
«Молодое поколение, берегите Родину»: полиция Волгограда опубликовала архивное видео с Марией ЛиманскойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Хирург пообещал переделать многострадальный фонтан «Детский хоровод» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:39
Бочаров одобрил изменения в закон о «Рубеже Сталинградской области»Смотреть фотографии
11:19
Волгоградцы смели с прилавков ювелирку на 3 миллиардаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградец отсидит два года за «хронические» взятки врачу-терапевтуСмотреть фотографии
10:42
Бизнес шаговой доступности: где найти коммерческие помещения с хорошим трафиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В сгоревшем доме под Волгоградом нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
10:37
Ночной гул сирен разбудил жителей юга ВолгоградаСмотреть фотографии
10:27
Определены сроки окончания навигации на ВДСК и шлюзах Волжской ГЭССмотреть фотографии
10:03
Массовые беспорядки со стрельбой сняли очевидцы на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
Знаменитая сталинградка и «Регулировщица Победы» Мария Лиманская умерла в возрасте 100 летСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде «Лада» протаранила опору ЛЭП на Первой продольнойСмотреть фотографии
09:39
«Собираем дождь тазиками»: под Волгоградом посёлок Песчанка остался без воды после расчистки ерикаСмотреть фотографии
09:18
«Красный Октябрь» принял участие в самой крупной выставке региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024»Смотреть фотографии
08:43
Волгоградка за один раз выплатила дочке 1,3 млн рублей алиментовСмотреть фотографии
08:18
Волгоградцы стали беззащитнее перед COVID-19Смотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области бюджет на 2025 год утвердят с дефицитом в 6,5 млрд рублейСмотреть фотографии
06:39
Количество приверженцев ЗОЖ продолжает расти в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:37
Возле обладмина в центре Волгограда иномарка сбила курьеровСмотреть фотографииCмотреть видео
22:04
«Магнит» выплатит волгоградке 15 тысяч за бессонные ночиСмотреть фотографии
21:39
Волгоградцы увидят слабый звездопад в конце ноябряСмотреть фотографии
20:58
С журналистом и комментатором Юрием Кушнарёвым простятся 27 ноябряСмотреть фотографии
20:33
Волгоградские ватерполисты выиграли два матча в АстраханиСмотреть фотографии
20:08
Снег накрывает районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:41
Суд отправил в СИЗО похитителей раненого участника СВО под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:29
Адвокат Журавеля заявил СМИ о намерении обжаловать приговорСмотреть фотографии
19:05
Волгоградцы поставили рекорд посещаемости на «Балу хризантем»Смотреть фотографии
18:29
Спасатели экстренно доставили пенсионера с инсультом с острова Сарпинский в ВолгоградСмотреть фотографии
18:22
Из-за бешеной тёлки посадили на карантин хутор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 