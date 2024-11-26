Волгоградцы стали беззащитнее перед COVID-19

Расследования 26.11.2024 08:18
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26.11.2024 08:18
В Волгоградской области за минувшую неделю количество случаев COVID-19, который протекает с похожими с ОРВИ симптомами, увеличилось на 19%. Такие данные, передает V102.RU, выдали в региональном управлении РПН.
Грипп в регионе пока не выявлен. По результатам лабораторного мониторинга фиксируются вирусы негриппозной этиологии – риновирусы (с наибольшей частотой), парагрипп, аденовирус, бокавирус, РС-вирус, метапневмовирус.
При этом за исследуемый период заболеваемость ОРВИ осталась на одном уровне с прошлой неделей. Незначительный прирост количества заболевших отмечается в возрастной группе от 7 до 14 лет - на 4%.
К слову, в области завершается иммунизация против гриппа. Привито уже 1,384 миллиона жителей.
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