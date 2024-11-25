Расследования

«Магнит» выплатит волгоградке 15 тысяч за бессонные ночи

Расследования 25.11.2024 22:04
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25.11.2024 22:04


Дзержинский районный суд  удовлетворил иск волгоградки  к АО «Тандер» о взыскании компенсации морального вреда за шум,  сообщает V102.RU.
Женщине не посчастливилось жить в доме в поселке Стройдеталь, где располагается магазин «Магнит». На фасаде стены дома находится внешний блок сплит-системы, который доставлял волгорадке дискомфорт из-за громкого шума. Кроме того, женщина утверждала, что из-за этого она испытывает головные боли и  не может находиться в квартире. 
Волгоградка неоднократно просила руководство  АО «Тандер» демонтировать сплит-систему, но все было бесполезно. Это удалось добиться только в ходе рассмотрения дела.
Суд установил, что руководство магазина, действительно, нарушило право волгоградки на сон и отдых в ночное время. 
Вступившим в силу решением Дзержинского районного суда Волгограда с АО «Тандер» в пользу Светланы Е. взысканы 15 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

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