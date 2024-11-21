Транспорт

В Волгограде на неделю перекроют ул. Краснознаменскую

Транспорт 21.11.2024 13:46
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21.11.2024 13:46


23 ноября в Центральном районе Волгограда начнут действовать ограничения на проезд автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», мэрия планирует перекрыть движение на ул. Краснознаменской.

- В рамках плановых работ по реконструкции ул. Краснознаменской с 00:00 23 ноября по 06:00 1 декабря для обеспечения безопасности на период работы тяжелой спецтехники ограничивается движение транспортных средств на участке, ограниченном улицами 10-й Дивизии НКВД и Глубокоовражной, - рассказали журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

По информации властей, объехать участок можно по ул. Глубокоовражной, ул. Коммунистической и пр. им. В.И. Ленина.

Отметим, ремонт ул. Краснознаменской начался в июле 2024 года. На эти цели из бюджета были выделены 170 миллионов рублей. Одновременно здесь же стартовали работы по обновлению трамвайных путей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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