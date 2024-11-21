В Волгоградской области к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен руководитель организации, осуществлявшей строительный контроль за расчисткой участка Волгоградского водохранилища в районе рабочего поселка Ерзовка. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Работы по расчистке участка водоема проводились в рамках национального проекта «Экология». В ходе проверки природоохранного и бюджетного законодательства, которую проводили сотрудники прокуратуры совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, было установлено хищение бюджетных средств.

- Организацией фактически не исполнялись обязательства по договору с «Нижне-Волгаводхоз» о строительном контроле за выполнением мероприятия «Расчистка участка Волгоградского водохранилища в районе р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области», - сообщили в прокуратуре. - Руководитель организации подписывал и предоставлял акты оказанных услуг, содержащих недостоверные сведения о выполненных работах, по которым ему бюджетным учреждением перечислялась оплата, всего более 2,1 млн рублей. Полученные денежные средства использовались им по своему усмотрению.

ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по материалам проверки возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело рассматривалось в Центральном районном суде Волгограда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.