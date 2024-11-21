Расследования

Коммерсанта осудили за хищение 2,1 млн рублей на расчистке водохранилища у Ерзовки

Расследования 21.11.2024 06:47
0
21.11.2024 06:47


В Волгоградской области к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен руководитель организации, осуществлявшей строительный контроль за расчисткой участка Волгоградского водохранилища в районе рабочего поселка Ерзовка. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Работы по расчистке участка водоема проводились в рамках национального проекта «Экология». В ходе проверки природоохранного и бюджетного законодательства, которую проводили сотрудники прокуратуры совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области, было установлено хищение бюджетных средств.

- Организацией фактически не исполнялись обязательства по договору с «Нижне-Волгаводхоз» о строительном контроле за выполнением мероприятия «Расчистка участка Волгоградского водохранилища в районе р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области», - сообщили в прокуратуре. - Руководитель организации подписывал и предоставлял акты оказанных услуг, содержащих недостоверные сведения о выполненных работах, по которым ему бюджетным учреждением перечислялась оплата, всего более 2,1 млн рублей. Полученные денежные средства использовались им по своему усмотрению.

ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по материалам проверки возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Дело рассматривалось в Центральном районном суде Волгограда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.11.2024 11:27
Расследования 21.11.2024 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2024 08:35
Расследования 21.11.2024 08:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 18:46
Расследования 20.11.2024 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 18:07
Расследования 20.11.2024 18:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 14:08
Расследования 20.11.2024 14:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 12:44
Расследования 20.11.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2024 10:10
Расследования 20.11.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 16:54
Расследования 19.11.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 12:32
Расследования 19.11.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.11.2024 09:46
Расследования 19.11.2024 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 21:28
Расследования 18.11.2024 21:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 18:14
Расследования 18.11.2024 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 13:04
Расследования 18.11.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 12:04
Расследования 18.11.2024 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.11.2024 09:43
Расследования 18.11.2024 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:13
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о двухдневном штормеСмотреть фотографии
12:44
«Сначала Родину защитить»: сплотивший волгоградцев в тылу командир артиллеристов погиб на СВОСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде сотрудники налоговой службы подводят итоги в профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:23
Реальную эффективность главы Волгограда узнают с помощью формулыСмотреть фотографии
12:12
Интернет-трафик в сети Т2 во время матча Россия – Сирия увеличился в 2 разаСмотреть фотографии
11:27
Контролеры вычислили в волгоградском троллейбусе безбилетника с криминальным прошлымСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом незаконно сдали в аренду 9 га особо охраняемых угодийСмотреть фотографии
11:21
«Красный Октябрь» открыл современные мастерские во ВКУиНТСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградстате подсчитали, на сколько подорожали молочка, овощи и яйцаСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде утилизатора отходов благоустройства наказали на 20,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:28
Внедорожник опрокинулся в кювет на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В МЧС России рассказали о причинах возгорания Mitsubishi у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Бензин и дизтопливо снова резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Как в боевиках: в Волгограде опубликовано видео столкновения на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
Гандболисты «Каустика» потеряли счет в пораженияхСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде утро началось с ДТП на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
09:02
Андрей Бочаров прокомментировал уничтожение БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:35
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
08:20
Минобороны РФ отчиталось о сбитии беспилотника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:13
Волгоградский аэропорт закрыли из-за угрозы безопасности полетовСмотреть фотографии
06:47
Коммерсанта осудили за хищение 2,1 млн рублей на расчистке водохранилища у ЕрзовкиСмотреть фотографии
21:37
Транспортный налог в Волгоградской области повысят с 2025 годаСмотреть фотографии
21:09
Волгоградка Ульяна Клюева получила нейтральный статус для участия в международных турнирахСмотреть фотографии
20:36
В волгоградском РПН назвали, какие животные чаще болеют бешенствомСмотреть фотографии
20:07
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 78-летиемСмотреть фотографии
19:48
Пойдёт под снос? Облкультнаследие доберётся до «золотого» туалета в ДубовкеСмотреть фотографии
19:29
Президент РФС назвал Волгоград футбольным региономСмотреть фотографии
19:11
В Волжском МУП, экс-чиновник и перевозчик оштрафованы за нечестный конкурсСмотреть фотографии
18:46
Бастрыкин поручил разобраться с нападением родителя на школьниковСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде двоих рецидивистов осудили за убийство 23-летней давностиСмотреть фотографии
 