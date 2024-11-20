Годовая инфляция в Волгоградской области в октябре почти не изменилась и составила 7,7% после 7,68% в сентябре. Снижение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках, а также увеличение издержек производителей и поставщиков привели к ускорению годового роста цен на товары. Вместе с тем в сфере услуг проявился эффект высокой сравнительной базы, что оказало сдерживающее влияние на рост цен. Такие выводы, передает V102.RU, содержатся в новом докладе волгоградского отделения банка РФ.

В частности, в регионе зафиксирован годовой темп прироста цен на продовольственные товары – по сравнению с сентябрем он повысился на 0,26 процентных пункта - до 9,34%.

Это произошло за счет увеличения себестоимости производства овощных культур. В аграрном секторе выросли траты на оплату труда, хранение овощей и обслуживание техники. Из-за этого подорожали картофель, огурцы, лук, капуста и свекла. Из-за роста расходов поставщиков импортных фруктов в связи с ослаблением рубля увеличились цены на апельсины, виноград и бананы.

А вот изменение цен на молочные продукты связано с ростом издержек производителей, подчеркнули эксперты. В частности, из-за сокращения кормовой базы заметно подорожало сырое молоко. Кроме того, в регионе снизилось производство питьевого молока и сливочного масла.

Инфляция в сфере непродовольственных товаров в октябре также оказалась выше, чем в сентябре – 5,15% против 4,85%. На эту тенденцию повлиял рост на топливо, что явилось следствием увеличением расходов НПЗ на обслуживание и ремонт оборудования.

Кроме того, объемы автомобильных грузоперевозок в Волгоградской области выросли, что привело к повышению спроса на топливо со стороны перевозчиков. Также сказалось сокращение производства дизельного топлива.

А рост цен на одежду, белье, электротовары и другие бытовые приборы ускорился из-за издержек на обслуживание оборудования, приобретение сырья и комплектующих. Ретейлеры вынуждены были увеличить свои издержки в связи с ростом расходов на закупку и доставку импортируемой продукции и на оплату труда из-за дефицита кадров.

Что касается сферы услуг, то в этом сегменте инфляция в октябре оказалась ниже, чем месяцем ранее - 8,86% после 9,64% в предыдущем месяце.

На эту тенденцию повлияла стабилизация цен на услуги автомоек и автосервисов, на авиабилеты (после существенного повышения в октябре). При этом эксперты отметили повышение тарифов транспортными компаниями на перевозки в условиях увеличения издержек. Однако, подчеркнули аналитики, цены на проезд в маршрутном и обычном такси возросли значительно меньше, а цена билета на автобус не менялась. В итоге годовой рост цен на услуги автомобильного и городского автомобильного транспорта замедлился, утверждается в докладе.